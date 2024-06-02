У Украины возникли претензии к плану помощи НАТО на $100 млрд

Дипломатический собеседник Reuters называл сумму €100 млрд «очень оптимистичной», которая в некоторой степени защитит поддержку Украины от угрозы, которую представляет политика Трампа, но не сможет полностью спасти ее от влияния возможной победы республиканца. Источники New York Times также выражали сомнения в этом плане: на их взгляд, альянс не имеет достаточных рычагов, чтобы надавить на страны-члены. Так, власти Венгрии уже предупредили, что не поддержат «безумную миссию» НАТО, «несмотря на все давление».