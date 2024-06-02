Белый дом: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны

«Президент заявил, что не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны. Мы не стремимся к конфликту с Россией и другими ядерными державами», — сказал он в ответ на вопрос журналиста, не рискует ли Вашингтон оказаться втянутым в конфликт на Украине после разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по территории РФ.
Кирби при этом вновь заявил, что США позволили Киеву «наносить удары по военным объектам, орудийным позициям, перевалочным базам, которые Россия использует для создания своего рода буферной зоны».
Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.
Президент РФ Владимир Путин 28 мая заявил, что выбор цели и полетное задание для современных ударных систем вносятся дистанционно или автоматически, «без всякого присутствия украинских военнослужащих». Это делают те, кто производит и поставляет на Украину эти ударные системы, подчеркнул Путин, предупредив, что страны НАТО должны «отдавать себе отчет, с чем они играют». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 31 мая также заявил, что все поставленные на Украину дальнобойные средства поражения уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО» и такие действия могут быть поводом для ударов возмездия.