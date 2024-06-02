Белый дом: Байден не хочет быть ответственным за развязывание третьей мировой войны

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил 31 мая, что Байден дал согласие на нанесение ударов американским оружием по российской территории. Как утверждал шеф американской дипломатии, речь идет только об ударах по районам РФ близ Харькова. При этом он, однако, не исключил, что дальность ударов американским оружием по территории России будет расти. Кабинет министров Германии заявил в тот же день, что немецкое оружие может использоваться «для защиты от атак» РФ в районе Харьковской области. Однако среди стран Запада сейчас нет единства в вопросе ограничений на применение их оружия на Украине.