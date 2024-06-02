В Израиле заявили, что ищут альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

«Мы ищем альтернативу правлению ХАМАС [в секторе Газа], рамки для этого включают изоляцию территорий, устранение боевиков ХАМАС в этих районах и привлечение других сил, которые позволят сформировать правящую альтернативу», — заявил Галант. Его высказывания распространила пресс-служба Минобороны.
«В том время как мы ведем важные военные действия [в секторе Газа], оборонное ведомство одновременно оценивает альтернативу правлению ХАМАС», — продолжил министр. Он добавил, что «операция в Рафахе [на юге сектора Газа] продвигается на земле и под землей». По его словам, израильские войска «разрушают линии, соединяющие сектор Газа с Египтом, и положат конец ХАМАС», так как «террористическая организация не сможет восстанавливаться, укрепляться и вооружаться».
Галант также указал, что Израиль «не согласится на правление ХАМАС в Газе ни на одном из этапов любого процесса, направленного на прекращение войны [в палестинском анклаве]». «Военная операция и создание потенциала для альтернативного управления [в секторе Газа] позволят нам достичь двух целей этой войны — устранения ХАМАС как управляющей и военной силы в секторе Газа и возвращения заложников», — резюмировал глава израильского МО.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом 250 заложников. Израиль заявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего объявил о начале наземной операции в анклаве, которая продолжается до сих пор.