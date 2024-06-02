В Израиле заявили, что ищут альтернативу правлению ХАМАС в секторе Газа

«В том время как мы ведем важные военные действия [в секторе Газа], оборонное ведомство одновременно оценивает альтернативу правлению ХАМАС», — продолжил министр. Он добавил, что «операция в Рафахе [на юге сектора Газа] продвигается на земле и под землей». По его словам, израильские войска «разрушают линии, соединяющие сектор Газа с Египтом, и положат конец ХАМАС», так как «террористическая организация не сможет восстанавливаться, укрепляться и вооружаться».