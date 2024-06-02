Саудовская Аравия отказалась от украинского «саммита мира» ради России

Саудовская Аравия не планирует направлять своих представителей на конференцию по урегулированию российско-украинского конфликта, которую Киев организует в Швейцарии. Об этом сообщает немецкое агентство dpa со ссылкой на дипломатические источники. Саудовская Аравия вслед за Китаем откажется от участия в конференции из-за отсутствия делегации из России, выяснило dpa. На субботу планировался очередной визит Зеленского в королевство, но его отменили.