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Французские территории говорят «мерси» Баку. Азербайджан занялся их «деколонизацией»

Беспорядки во французской Новой Каледонии завершились снятием чрезвычайного положения. Архипелаг подсчитывает потери от грабежей и погромов — как материальные, так и ничуть не менее чувствительные моральные. Тем временем Франция обвиняет в стремлении дестабилизировать ситуацию в своих «заморских территориях» правительство и парламент Азербайджана, поддерживавших протестующих в Новой Каледонии, а в эти дни принимающих в Баку представителей Французской Полинезии. Рассказывает корреспондент «Ъ» во Франции Алексей Тарханов.

Источник: AP 2023

На конференцию, которую проводит Бакинская инициативная группа (БИГ), приглашены представители коренных народов Французской Полинезии. Азербайджанские общественные и политические деятели обсуждают с ними, как бороться против «французского колониализма».

Нынешняя конференция отнюдь не первая. Летом 2023 года в Баку уже собирались сторонники независимости Новой Каледонии, Французской Полинезии, Мартиники и Гайаны. Эти встречи объяснялись хозяевами мероприятия, в частности, тем, что Азербайджан с 2019 года председательствовал в Движении неприсоединения и потому был вправе уделять особое внимание освобождению других народов от колониального наследия.

Поскольку в 2024 году председательство перешло к Уганде, задачи «деколонизации» доверены специально созданной на прошлогодней конференции Бакинской инициативной группе, исполнительный директор которой Аббас Аббасов уже пообещал распространить ее деятельность на все регионы мира. Среди первоочередных целей — борьба «против французского колониализма» как в Африке, все более враждебно настроенной по отношению к своему бывшему партнеру и союзнику, так и на территориях самой Франции, в том числе на Корсике.

В Париже считают, что деятельность БИГ угрожает безопасности Франции, и объясняют обострение отношений с Баку позицией французской стороны по отношению к армяно-азербайджанскому конфликту.

Поддержка Францией Армении не раз становилась поводом для крайне резких высказываний президента Азербайджана Ильхама Алиева в адрес президента Эмманюэля Макрона и его правительства.

По мнению французских министров, целенаправленная работа Азербайджана с французскими сепаратистами выходит за рамки легальной международной деятельности и граничит с «вмешательством во внутренние дела» другой страны. Париж считает, что беспорядки в Новой Каледонии были прямо поддержаны Баку, коль скоро парламент Азербайджана принимал делегации сторонников независимости и высказывал им полную поддержку в борьбе против «французского неоколониализма», а во время протестов распространял заявления, обвиняющие в жестокости французских полицейских, пытавшихся навести порядок на архипелаге. Впрочем, поддержка была преимущественно словесной. Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен, обвиняя Баку в «попытках вмешательства», не привел никаких примеров финансовой и тем более военной помощи радикальным канакским партиям архипелага.

Официальное сообщение о нынешней конференции в Баку гласит, что она посвящена «возможности установления межпарламентского, экономического и гуманитарного сотрудничества между Азербайджаном и Французской Полинезией, а также сотрудничества в области науки, образования, спорта, здравоохранения и в других сферах». Это не успокаивает Францию, считающую, что межгосударственные контакты не могут осуществляться через голову федеральных властей, если они не ставят своей целью распространение зарубежного влияния и дестабилизацию общества.

Однако азербайджанские дипломаты в Париже категорически отвергают такую интерпретацию событий, ссылаясь на то, что речь идет не о правительственных, а о парламентских встречах. В ответе на запрос французских журналистов из Le Figaro они напомнили, что, когда во французском Сенате принимали представителей Нагорного Карабаха, Азербайджан «не видел никакого вмешательства в свои внутренние дела». Поэтому настало время положить конец ложным обвинениям«, — настаивают представители Азербайджана. Своеобразным ответом Франции выглядят начавшиеся в эти дни на Таити учения вооруженных сил Французской Полинезии “Мapara 2024” (“летающая рыба” по-таитянски). Цель учений не только “реагирование на стихийные бедствия”, но и демонстрация боеготовности местной армии и флота.

дипломатия