Французские территории говорят «мерси» Баку. Азербайджан занялся их «деколонизацией»

Однако азербайджанские дипломаты в Париже категорически отвергают такую интерпретацию событий, ссылаясь на то, что речь идет не о правительственных, а о парламентских встречах. В ответе на запрос французских журналистов из Le Figaro они напомнили, что, когда во французском Сенате принимали представителей Нагорного Карабаха, Азербайджан «не видел никакого вмешательства в свои внутренние дела». Поэтому настало время положить конец ложным обвинениям«, — настаивают представители Азербайджана. Своеобразным ответом Франции выглядят начавшиеся в эти дни на Таити учения вооруженных сил Французской Полинезии “Мapara 2024” (“летающая рыба” по-таитянски). Цель учений не только “реагирование на стихийные бедствия”, но и демонстрация боеготовности местной армии и флота.