В КНДР объяснили, зачем запустили шары с навозом в сторону Южной Кореи

Агентство передало, что Северная Корея с ночи 28 мая до раннего утра 2 июня направила 15 т мусора к южной границе. Пхеньян временно прекратит запускать воздушные шары с мусором, но возобновит это в случае распространения пропагандистских листовок Сеулом, передало ЦТАК.
Воздушные шары, летящие по ветру через границу, — частый способ распространения пропагандистских листовок и Сеулом, и Пхеньяном, использующийся уже десятки лет. Каждый такой случай стороны воспринимают как провокацию противника, иногда такие воздушные шары становятся поводом для очередной напряженности и приведения вооруженных сил в боеготовность.
29 мая агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула сообщило, что КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Они упали в различных местах государства, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился различный мусор: к примеру, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. За
В комитете штабов потребовали от Пхеньяна «немедленно прекратить свои бесчеловечные и вульгарные действия». КНДР также продолжает глушить сигналы GPS в приграничной зоне уже пятый день.
Южнокорейское Министерство объединения предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против КНДР, если она продолжит устраивать «иррациональные» провокационные действия. Сеул отмечал, что может возобновить вещание по громкоговорителям вдоль границы или рассылку листовок с критикой режима в КНДР.