В КНДР объяснили, зачем запустили шары с навозом в сторону Южной Кореи

29 мая агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Сеула сообщило, что КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором через границу в Южную Корею. Они упали в различных местах государства, достигнув юго-восточной провинции Южный Кёнсан. Внутри шаров находился различный мусор: к примеру, пластиковые бутылки, батарейки, детали обуви и даже навоз. За 28—29 мая КНДР отправила около 260 воздушных шаров с мусором. 2 июня их насчитали почти 600 штук.