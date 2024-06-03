Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС по Украине

Он задался вопросом, почему европейским странам нужно считать, что конфликт на Украине — это их война, если они не находятся под военной угрозой. Министр подчеркнул, что в Будапеште с тревогой следят за тем, что заявляют по этой теме Брюссель и Вашингтон.