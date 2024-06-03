Глава МИД Венгрии раскритиковал политику ЕС по Украине

«Это не философское утверждение. Это факт», — сказал Сийярто.
Он задался вопросом, почему европейским странам нужно считать, что конфликт на Украине — это их война, если они не находятся под военной угрозой. Министр подчеркнул, что в Будапеште с тревогой следят за тем, что заявляют по этой теме Брюссель и Вашингтон.
Сийярто также объяснил, почему в Евросоюзе не признается провал европейской политики по Украине.
«Потому что они (Брюссель — Sputnik) хотели бы избежать ответственности. Этот провал имеет ощутимое влияние на жизнь обычных людей. И если европейские политики признают, что они следовали неправильной стратегии, то люди зададут вопрос».
Венгерский министр допустил изменение позиции брюссельских политиков по Украине. Это, как он считает, может произойти в том случае, если будет какое-то внешнее давление на тех, кто принимает решения. Например, подобную ситуацию могут создать выборы в Европарламент.
Будапешт против Брюсселя
Ранее представители властей Венгрии неоднократно делали заявления по Украине вразрез основной линии Евросоюза и США. Сийярто, приехавший с визитом в Минск в конце мая, подчеркнул, что Будапешт не хочет и не планирует принимать участие в конфликте на Украине.
«Мы, венгры, платим очень большую цену за войну, которая ведется на Украине, независимо от того, что это абсолютно не наша война», — сказал ранее Сийярто.
При этом Венгрия не занимает пророссийской или прозападной позиции, но делает акцент на безопасности своего населения. По мнению главы МИД страны, ход конфликта показал, что он не решится военным путем.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, в свою очередь, выступил против расширения координационной миссии НАТО на Украине. Он считает это потенциально опасным.
«Подобные действия втягивают НАТО в вооруженный конфликт и создают угрозу глобальной войны. Это абсурдно, как если бы пожарный решил тушить пожар огнеметом», — заявил он в одном из интервью 31 мая.