В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией… Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы… будут его (международное право — ред.) соблюдать», — сказал Фройдинг в эфире телеканала ARD.
При этом Фройдинг не уточнил, применялось ли уже поставленное Германией оружие по территории России.
Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.
Таких договоренностей США, Франция, Великобритания и Германия достигли во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности в среду и четверг. Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что это решение подразумевает «все» немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как «приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации». Германия, в числе прочего, поставляет Украине и ЗРК Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».