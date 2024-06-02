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В Германии допустили использование Украиной Patriot против авиации в России

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Возглавляющий спецштаб по вопросам Украины при министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил применение Киевом зенитно-ракетных комплексов Patriot для «поражения» российской авиации над территорией РФ.

Источник: AP 2023

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут использоваться также в районе Харькова и над Россией… Они могут применяться в рамках международного права. У нас есть большая уверенность, что украинцы… будут его (международное право — ред.) соблюдать», — сказал Фройдинг в эфире телеканала ARD.

При этом Фройдинг не уточнил, применялось ли уже поставленное Германией оружие по территории России.

В пятницу официальный представитель кабинета министров Вольфганг Бюхнер подтвердил решение Берлина разрешить Киеву использовать немецкое оружие по позициям на российской территории близ Харьковской области. Он заверил журналистов, что Германия в качестве поставщика оружия Украине не станет стороной конфликта.

Ранее представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин и западные партнеры солидарны в том, что Киев может использовать западное оружие для отражения атак в Харьковской области.

Таких договоренностей США, Франция, Великобритания и Германия достигли во время переговоров на уровне советников по национальной безопасности в среду и четверг. Из поставленного Германией вооружения могут использоваться самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 и система РСЗО MARS-II. Министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь заявил на пресс-конференции в Молдавии, что это решение подразумевает «все» немецкие системы, поставленные ВСУ. Министр похвалил решение немецкого правительства и охарактеризовал его как «приспосабливание стратегии к меняющейся ситуации». Германия, в числе прочего, поставляет Украине и ЗРК Patriot.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, «с чем они играют», когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по «легитимным целям» вглубь территории РФ переданными ВСУ Западом ракетными комплексами.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможный ответ РФ на новые удары по российской территории, заявлял, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».