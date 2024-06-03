Российская авиация примет участие в параде 3 июля в Минске

«То есть все авиационные базы, все типы самолетов принимали так или иначе участие в учениях. Соответственно, максимальный охват личного состава, максимальный спектр выполнения всех задач… Конечно же, в ходе учений делились опытом. Больше, конечно же, российские летчики с нашими летчиками. Это позволило нам достичь целей, которые мы перед собой ставили, и решить задачи», — рассказал замкомандующего.