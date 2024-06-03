Российская авиация примет участие в параде 3 июля в Минске

«Планируется участие воздушных судов Российской Федерации. Будут определенные интересные моменты, будет определенная изюминка. Мы это увидим все 3 июля в ходе парада».
Также он позитивно отозвался о недавно поставленных на вооружение российских вертолетах Ми-35.
«Выполняют задачи боевого дежурства, показывают очень хорошую эффективность», — отметил Давидович.
Учения с Россией
Давидович рассказал и об учениях, которые были проведены на днях совместно с РФ.
«Цели, которые мы перед собой ставили, это, конечно же, еще раз обучить. Посмотреть, как работают командиры авиационно-воинских частей, как работают их штабы, кроме того, по принятию решений в той или иной обстановке».
По словам полковника, специально был сделан акцент на тактической выучке летчиков. На учениях была задействована большая часть белорусской военной авиации.
«То есть все авиационные базы, все типы самолетов принимали так или иначе участие в учениях. Соответственно, максимальный охват личного состава, максимальный спектр выполнения всех задач… Конечно же, в ходе учений делились опытом. Больше, конечно же, российские летчики с нашими летчиками. Это позволило нам достичь целей, которые мы перед собой ставили, и решить задачи», — рассказал замкомандующего.
НАТО следит
Полковник также сообщил, что во время этих учений страны НАТО пристально следили за полетами белорусских военных.
«Все дни активной фазы учения в небе над Польшей, в небе над странами Балтии постоянно висели несколько самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления собственной авиацией. То есть мы понимали, что они мониторят все наши полеты», — отметил он.
В то же время и белорусские военные тоже постоянно собирают данные об активности НАТО и анализируют эту информацию.
«Мы фактически, наверное, ежедневно адекватно реагируем на все полеты вот этих разведывательных самолетов вдоль наших границ. Реагируем каким образом: мы патрулируем нашей истребительной авиацией, нашей авиацией непосредственной поддержки, вертолетами», — рассказал Давидович.
Он добавил, что военная авиация патрулирует госграницу Беларуси. Полковник заверил, что белорусская армия и коллеги из РФ научились снижать уровень эффективности разведки НАТО.