Трампа выдвинут кандидатом в президенты США независимо от приговора суда

НЬЮ-ЙОРК, 2 июня. /ТАСС/. Экс-глава США Дональд Трамп будет номинирован в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии независимо от того, какой приговор будет оглашен судьей в Нью-Йорке 11 июля. Об этом в эфире телекомпании CNN заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, которая также приходится Трампу невесткой.