Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минздрава Ходжаев рассказал о новых лекарствах из Китая в Беларуси

Глава Минздрава Беларуси Александр Ходжаев рассказал о новых лекарствах из Китая.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Александр Ходжаев рассказал в эфире телеканала СТВ о перспективах появления новых лекарств и медицинского оборудования из Китая в Беларуси.

Во время визита в Китай парламентской делегации из Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой было обсуждено сотрудничество в медицинской сфере. По ее словам, производимое в Китае современное медоборудование и подходы к информатизации учреждений здравоохранения могут быть интересны и Беларуси.

А министр здравоохранения Александр Ходжаев ввел в курс подробностей:

— Мы встречались с компанией, которая производит различное хирургическое оборудование. И в этой части старались достичь соглашений, чтобы данные компании имели свое представительство и могли продавать свои лекарства на территории Республики Беларусь с дальнейшим компонентом локализации их производств.

медицина