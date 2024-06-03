Глава Минздрава Ходжаев рассказал о новых лекарствах из Китая в Беларуси

Глава Министерства здравоохранения Александр Ходжаев рассказал в эфире телеканала СТВ о перспективах появления новых лекарств и медицинского оборудования из Китая в Беларуси.
Во время визита в Китай парламентской делегации из Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой было обсуждено сотрудничество в медицинской сфере. По ее словам, производимое в Китае современное медоборудование и подходы к информатизации учреждений здравоохранения могут быть интересны и Беларуси.
А министр здравоохранения Александр Ходжаев ввел в курс подробностей:
— Мы встречались с компанией, которая производит различное хирургическое оборудование. И в этой части старались достичь соглашений, чтобы данные компании имели свое представительство и могли продавать свои лекарства на территории Республики Беларусь с дальнейшим компонентом локализации их производств.