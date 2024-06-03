Глава Минздрава Ходжаев рассказал о новых лекарствах из Китая в Беларуси

Во время визита в Китай парламентской делегации из Беларуси во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой было обсуждено сотрудничество в медицинской сфере. По ее словам, производимое в Китае современное медоборудование и подходы к информатизации учреждений здравоохранения могут быть интересны и Беларуси.