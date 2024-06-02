Президентом Исландии стала Халла Томасдоттир

Госпоже Томасдоттир 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника. Окончила Обернский университет Монтгомери (штат Алабама, США), получив степень бакалавра делового администрирования. Затем получила степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. В 2016 году Халла Томасдоттир уже баллотировалась на выборах президента, заняв второе место.