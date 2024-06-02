Президентом Исландии стала Халла Томасдоттир

На втором месте с 25,2% голосов расположилась бывшая премьер-министр страны Катрин Якобсдоттир. На третьем месте — исследователь Арктики Халла Хрунд Логадоттир, у нее 15,7% голосов. За президентское кресло в Исландии боролись 12 кандидатов, из которых половина — женщины.
«Дорогие исландцы. Я смиренно стою перед вами с сердцем, полным искренней благодарности», — сказал Халла Томасдоттир, обращаясь к гражданам по итогам выборов (цитата по RUV).
Госпоже Томасдоттир 55 лет. Она родилась в Исландии в семье психотерапевта и сантехника. Окончила Обернский университет Монтгомери (штат Алабама, США), получив степень бакалавра делового администрирования. Затем получила степень MBA в Школе глобального менеджмента Thunderbird в Аризоне. В 2016 году Халла Томасдоттир уже баллотировалась на выборах президента, заняв второе место.