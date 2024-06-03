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Сийярто: лидеры ЕС не хотят признавать провал своей политики по Украине

Лидеры Евросоюза не хотят признавать собственный провал по вопросу отношения к Украине и менять курс, поскольку боятся нести ответственность. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Источник: Комсомольская правда

«Я не вижу возможности, чтобы Брюссель изменил свой политический подход, если не произойдет что-либо, что создаст внешнее давление на тех, кто принимает решения», — подчеркнул дипломат.

Также Сийярто обратил внимание на крайне опасные заявления европейских политиков, которые способствуют эскалации конфликта на Украине и возможно приведут к прямому противостоянию с Россией. К провокации он отнес заявления ряда стран о возможной отправке войск на Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что Запад использует «грязные инструменты» в попытках помешать сближению России и Китая. Дипломат добавил, что российско-китайские отношения пугают западных политиков из-за возможного раскрытия потенциала двух стран.

ЕС