Депутат предложил создать в России аналог французского Иностранного легиона

«Учитывая актуальность предложения, в том числе в условиях гибридной войны, которую ведут США и страны НАТО в отношении Российской Федерации, прошу Вас поручить рассмотреть инициативу по созданию в России военной организации, в которую могли бы входить граждане иностранных государств, изъявившие желание выступать на стороне России, в том числе поддержать нашу страну в проведении специальной военной операции на Украине», — говорится в тексте обращения.