Счетная палата ждет от госуправления меньше цифр и большей ясности

Критикует Счетная палата и подход к оценке результатов программ и проектов — их ежегодный сплошной мониторинг с использованием непрозрачных и недоказанных повышающих или понижающих коэффициентов в отсутствие общепринятой практики проведения оценок, в том числе эффективности, отдельных проектов. Выявлены и проблемы в синхронизации программ и проектов регионального и федерального уровней, вопросы аудиторов вызывает и корректность отнесения расходов к проектной или процессной частям госпрограмм. Кроме того, Счетная палата отмечает несоответствие друг другу данных в подсистемах государственной интегрированной информационной системы управления (ГИИС) «Электронный бюджет» и других информсистем. Отметим, что аудитором системы проектно-программного госуправления выступил Андрей Батуркин, в начале ее создания работавший в аппарате тогда первого вице-премьера Игоря Шувалова, а затем — в ФНС, где он был заместителем Михаила Мишустина наряду с Дмитрием Григоренко, который сейчас курирует проектную работу как глава аппарата Белого дома.