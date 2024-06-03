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В МИД РФ объяснили, почему Швейцария больше не может считаться нейтральной страной

Власти Швейцарии, присоединившись к антироссийским санкциям и согласившись провести на своей территории антироссийский саммит для обсуждения так называемой формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, фактически подтвердили отказ от собственного принципа нейтралитета, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в преддверии конференции, которая 15—16 июня пройдет в Бюргенштоке.

Источник: Агентство «Москва»

«Швейцария, присоединившись к односторонним антироссийским санкциям, сама лишила себя статуса нейтрального государства. Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится. И сам факт проведения пропагандистского прокиевского саммита подчеркивает ангажированность властей Швейцарии. Они лучше всех понимают, в какой постановке участвуют», — сказал Мирошник.

Дипломат подчеркнул: о месте, процедуре и форме будущих переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине также следует вести в формате «переговоры о переговорах». Однако для этого нужно, чтобы вторая сторона проявляла к этому стремление и потенциал.

«Пока же мы видим только стремление к проведению пропагандистского шабаша в Швейцарии, который может иметь отношение к чему угодно, но не к урегулированию конфликта», — добавил он.

15—16 июня в Швейцарии пройдет так называемый саммит мира, на котором президент Украины Владимир Зеленский намерен заручиться поддержкой своей «формулы мира». Она предполагает ультимативные требования в отношении России. Однако большинство стран Глобального Юга, среди которых Китай, отказались участвовать в данном мероприятии.