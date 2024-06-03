В МИД РФ объяснили, почему Швейцария больше не может считаться нейтральной страной

«Швейцария, присоединившись к односторонним антироссийским санкциям, сама лишила себя статуса нейтрального государства. Власти страны указали, что они в конфликте, и подтвердили, с какой именно стороны. В таких условиях о нейтральности и непредвзятости говорить не приходится. И сам факт проведения пропагандистского прокиевского саммита подчеркивает ангажированность властей Швейцарии. Они лучше всех понимают, в какой постановке участвуют», — сказал Мирошник.
Дипломат подчеркнул: о месте, процедуре и форме будущих переговоров о мирном урегулировании конфликта на Украине также следует вести в формате «переговоры о переговорах». Однако для этого нужно, чтобы вторая сторона проявляла к этому стремление и потенциал.
«Пока же мы видим только стремление к проведению пропагандистского шабаша в Швейцарии, который может иметь отношение к чему угодно, но не к урегулированию конфликта», — добавил он.