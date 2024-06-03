Курды обвинили Турцию в попытках сорвать проведение выборов в курдских районах Сирии

Курды, которые составляют 15% населения Сирии, объявили о создании автономной администрации в 2013 году. Спустя три года был образован так называемый Северный федеративный регион (СФР) с тремя центрами в Камышлы, Кобани и Африне. Однако в 2018 году Турция оккупировала Африн, а в 2019 в ходе военной операции «Источник мира» создала 30-км зону безопасности вдоль турецкой границы. В Анкаре считают ПДС, которая контролирует автономную администрацию, сирийским филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.