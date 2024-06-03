Курды обвинили Турцию в попытках сорвать проведение выборов в курдских районах Сирии

«Анкара активизирует военные операции против курдских формирований “Силы демократической Сирии” [СДС] и пытается сорвать выборы мэров и муниципальных советов, — отметил курдский политик. — Однако со стороны автономных властей будут приняты все меры, чтобы выборы состоялись и прошли в демократической атмосфере».
Муслим сообщил, что подготовка к народному волеизъявлению идет с 28 марта, несмотря на то что турецкие войска регулярно обстреливают районы, находящиеся под контролем СДС. «Наши люди придут к урнам для голосования 11 июня и изберут своих представителей в местные органы власти, как бы Турция ни пыталась этому помешать», — сказал он.
По сведениям Firat, в результате атак турецких беспилотников за последние три дня на северо-востоке Сирии погибли 4 курдских бойца и получили ранения 12 мирных жителей.
Представитель избиркома Рукен Меле Ибрахим заявила, что в выборах примут участие кандидаты семи партий, включая ПДС, а также выдвиженцы от профсоюзов, женских и молодежных организаций. Голосование будет проводиться в 133 населенных пунктах в 7 районах (Африн-Шехба, Дейр-эз-Зор, Евфрат, Манбидж, Ракка, Табка и Эль-Джазира). Первые выборы в местные органы власти состоялись в 2015 году.
Курды, которые составляют 15% населения Сирии, объявили о создании автономной администрации в 2013 году. Спустя три года был образован так называемый Северный федеративный регион (СФР) с тремя центрами в Камышлы, Кобани и Африне. Однако в 2018 году Турция оккупировала Африн, а в 2019 в ходе военной операции «Источник мира» создала 30-км зону безопасности вдоль турецкой границы. В Анкаре считают ПДС, которая контролирует автономную администрацию, сирийским филиалом запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.