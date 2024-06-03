FT назвала три главные темы переговоров Си Цзиньпина и Путина в мае

Традиционно подавляющая доля китайских закупок в России приходится на минеральное топливо (нефть, нефтепродукты, природный газ, уголь). Так, поставки газа из России (включая природный газ и СПГ) за прошлый год увеличились на 6,5% — до $11,7 млрд. Основной газопровод между странами — «Сила Сибири» — был запущен еще в 2018 году. Его экспортная производительность составляет 38 млрд куб. м в год. Договор о транспортировке российского газа в Китай подписали в 2014 году на 30 лет.