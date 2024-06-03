Депутат Бундестага призвала Шольца объяснить смену курса по применению оружия против РФ

«Я призываю Олафа Шольца выступить с правительственным заявлением в связи со сменой курса. Тот, кто принесет войну в Россию посредством немецкого оружия, в конечном итоге принесет ее в Германию», — считает она.
«Вместо благоразумия очередное фиаско, самопровозглашенный канцлер мира становится угрозой безопасности для нашей страны. Я, как и миллионы немцев, боюсь дальнейшей эскалации, которая когда-нибудь может закончиться третьей мировой войной», — заявила депутат. Вагенкнехт отметила, что и прозвучавшая ранее идея председателя комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (СвДП) взять на учет примерно 900 тыс. резервистов в Германии вписывается в «это крайне опасное развитие ситуации».
31 мая власти ФРГ подтвердили возможность использования ее оружия в районе Харьковской области. Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что якобы «в последние недели Россия, особенно в районе Харькова, готовила, координировала и выполняла атаки из расположенных в непосредственной близости приграничных районов на своей территории». По его словам, «для защиты от этих атак» можно использовать западные вооружения «в соответствии с международными правовыми обязательствами». Хебештрайт подчеркнул, что это касается и оружия, поставленного Германией.
Накануне Пентагон подтвердил, что администрация президента США Джо Байдена согласовала возможность нанесения ударов американским оружием по российской территории в ходе контрбатарейной борьбы. По информации газеты The New York Times, решение вступило в силу в четверг, 30 мая.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО». По его словам, «это никакая не военная помощь», а «участие в войне» против РФ. Как предупредил Медведев, «такие действия могут стать casus belli» — поводом для начала боевых действий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что НАТО будет вынуждена отвечать за нанесение Украиной ударов по территории России западным оружием.