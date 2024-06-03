Депутат Бундестага призвала Шольца объяснить смену курса по применению оружия против РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в пятницу написал в своем Telegram-канале, что в Москве исходят из того, что все поставленные дальнобойные средства поражения на Украине уже «напрямую управляются военнослужащими стран НАТО». По его словам, «это никакая не военная помощь», а «участие в войне» против РФ. Как предупредил Медведев, «такие действия могут стать casus belli» — поводом для начала боевых действий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что НАТО будет вынуждена отвечать за нанесение Украиной ударов по территории России западным оружием.