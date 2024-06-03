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Додик обвинил Запад в давлении на Республику Сербскую БиГ

БЕЛГРАД, 3 июн — РИА Новости. Запад ежедневно требует от Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) поддержать санкции против России, заявил в интервью РИА Новости президент республики Милорад Додик.

Источник: © РИА Новости

«Не могу быть благодарен американцам, которые не хотят даже слушать, что мы думаем, но пытаются решать. В этом суть проблемы — они не разговаривают с нами, но принимают решения о нас. Ежедневно происходит давление на нас для разблокирования санкций в отношении России», — указал Додик в разговоре с агентством.

После начала спецоперации западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Владимир Путин, ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Тем не менее Россия справляется с их последствиями, а в самих США и Европе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны.