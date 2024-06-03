Самарцам покажут нового главу региона: церемония представления врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева

В Самаре 3 июня 2024 года представят врио губернатора региона. Пост главы Самарской области как минимум до сентябрьских выборов занял Вячеслав Федорищев. До этого политик трудился председателем правительства Тульской области. Ведем прямую трансляцию из белого дома, где проходит церемония представления врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Кто такой Вячеслав Федорищев?
Уроженец Ростовской области, выпускник РАНХиГС, кандидат экономических наук. Трудился помощником ректора в вузе, который закончил, а после защиты диссертации устроился работать в Министерство экономического развития, где дослужился до советника министра.
Был руководителем Департамента стратегического развития министерства экономического развития, после чего перебрался в Тулу.
Там Федорищев занимался в основном экономическим блоком. Встречался с предпринимателями, студентами, выстраивал стратегию взаимодействия между предприятиями и вузами, налаживал работу с инвесторами. Кроме того, у нового врио губернатора Самарской области есть опыт работы по развитию туристического потенциала.
А где Дмитрий Азаров?
Подал в отставку. Что он покидает свой пост Дмитрий Азаров объявил 31 мая 2024 года.
Теперь уже бывший глава Самарской области заявил, что основные цели, которые были намечены, достигнуты, а также, что работать на благо региона было для него большим счастьем.
Дмитрий Азаров пообещал, что продолжит и дальше работать на благо родной земли.