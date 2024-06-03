Игорь Кобзев и Дмитрий Аристов обсудили перспективы сотрудничества

Глава Приангарья вручил Благодарности Губернатора Иркутской области за высокие показатели в служебной деятельности, заслуги по защите прав и законных интересов граждан. «С 2022 года Иркутская область стала опорным регионом России, мы сегодня формируем инвестиционную экономическую повестку, и в этой работе важно межведомственное взаимодействие. За последние несколько лет мы нарастили тесное сотрудничество со службой судебных приставов, это хорошая командная работа, которую мы будем продолжать», — подчеркнул Игорь Кобзев.