Игорь Кобзев и Дмитрий Аристов обсудили перспективы сотрудничества

По информации пресс-службы главы региона, особое внимание уделили вопросам обеспечения прав социально уязвимых категорий граждан, соблюдения гарантий по защите прожиточного минимума, защиты прав и интересов граждан, принимающих участие в специальной военной операции. Губернатор уточнил, что на особом контроле находятся исполнительные производства в сфере экологического законодательства, в частности, касающиеся Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Дмитрий Аристов отметил эффективную работу региона по исполнению социально важных решений.
«Я уже второй раз в Иркутской области и вижу, какая работа здесь проделана. Деятельность федеральной службы судебных приставов связана с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, и я хотел бы поблагодарить главу региона за конструктивную позицию», — сказал Дмитрий Аристов.
Игорь Кобзев также принял участие в торжественном мероприятии, посвященном награждению сотрудников Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области, в ходе которого лучшие представители регионального отделения ведомства были отмечены государственными наградами и поощрениями президента Российской Федерации, ведомственными наградами ФССП России.
Глава Приангарья вручил Благодарности Губернатора Иркутской области за высокие показатели в служебной деятельности, заслуги по защите прав и законных интересов граждан. «С 2022 года Иркутская область стала опорным регионом России, мы сегодня формируем инвестиционную экономическую повестку, и в этой работе важно межведомственное взаимодействие. За последние несколько лет мы нарастили тесное сотрудничество со службой судебных приставов, это хорошая командная работа, которую мы будем продолжать», — подчеркнул Игорь Кобзев.