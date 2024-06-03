Лавров прибыл в Гвинею

Самолет приземлился в 2:07 по местному времени (5:07 по московскому), передает «Интерфакс». Запланирован ряд двусторонних встреч.
Визит в Африку стал шестым за последние два года. Летом 2022 года господин Лавров посещал Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, в январе 2023-го — ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, в феврале того же года — Мали, Мавританию и Судан. В мае и июне 2023 года министр побывал в Кении, Бурунди, Мозамбике и ЮАР, в августе — в ЮАР.
В Гвинее продолжается переходный период после военного переворота в 2021 году. Президентом переходного периода является полковник Мамади Думбуя. Гражданская форма правления может быть восстановлена в 2024 году в результате выборов.