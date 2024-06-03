Лавров прибыл в Гвинею

Визит в Африку стал шестым за последние два года. Летом 2022 года господин Лавров посещал Египет, Эфиопию, Уганду и Республику Конго, в январе 2023-го — ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею, в феврале того же года — Мали, Мавританию и Судан. В мае и июне 2023 года министр побывал в Кении, Бурунди, Мозамбике и ЮАР, в августе — в ЮАР.