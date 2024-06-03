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Трамп назвал ядерное оружие главной угрозой человечеству

Экс-президент США Дональд Трамп высказал мнение, что именно ядерное оружие является главной угрозой человечеству, а не изменение климата, как считает нынешний глава государства Джо Байден. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Источник: Reuters

Трамп подчеркнул, что глобальное потепление, которое Байден назвал величайшей экзистенциальной угрозой, таковым не является, а вот применение ядерного оружия нанесет ущерб, о размере которого даже не нужно и говорить.

Бывший президент отметил, что это будет полным уничтожением всего человечества.

До этого Трамп заявил, что в случае своего переизбрания он урегулирует конфликт на Украине в соответствии со своим планом.

1 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп рискует стать «президентом-лузером».

Трамп Дональд