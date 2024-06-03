Радий Хабиров подписал в мае ряд важных законов: подробности.

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал в мае 2024 года ряд важных указов и законов. Кого они касаются и в чем их суть — в обзоре «Башинформа».
Новые источники Дорожного фонда
В Башкирии появились новые источники пополнения Дорожного фонда республики. Соответствующий закон подписал Глава республики Радий Хабиров. Согласно изменениям, внесенным депутатами Госсобрания в закон «О Дорожном фонде РБ», в фонд будут зачисляться доходы бюджета от платы за возмещение вреда, причиняемого тяжеловесными автомобилями дорогам регионального и межмуниципального значения. Также в этот фонд будут поступать штрафы за нарушение тяжеловесным транспортом правил дорожного движения, говорится в документе, опубликованном 2 мая на портале правовой информации республики.
Назначения…
В мае Радий Хабиров произвел ряд кадровых назначений. Так, 6-го числа он своим указом назначил Кирилла Первова председателем Госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям. С сентября прошлого года Первов занимал эту должность в статусе и. о., после того как прежний руководитель ведомства Фарит Гумеров стал депутатом Курултая РБ и ушел в отставку.
14 мая Глава Башкирии назначил нового министра предпринимательства и туризма республики. Ведомство возглавила Зухра Гордиенко, до этого дня руководившая Кигинским районом.
О своем решении Радий Хабиров объявил днем ранее, 13 мая, на оперативном совещании правительства. «Прошу уже завтра приступить к работе в новой должности», — обратился он к Гордиенко, отметив при этом, что «туризм и предпринимательство для нас важное направление».
…И громкое увольнение
7 мая Глава Башкирии своим указом освободил министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова от занимаемой должности. Это произошло сразу после того, как утром того же дня правоохранители задержали Клебанова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным Башинформа, будучи министром транспорта, Александр Клебанов получил взятку в 5 млн рублей от руководства ООО «Киви» за общее покровительство по службе. Решением суда экс-министр заключен под стражу до 7 июля.
Ранее Радий Хабиров неоднократно заявлял, что в его команде не место казнокрадам и взяточникам.
Договорных матчей не будет
13 мая в Башкирии вступил в силу закон о недопущении договорных матчей. Соответствующие изменения в закон Республики Башкортостан «О физической культуре и спорте в РБ», принятые депутатами Госсобрания, подписал Радий Хабиров. Они касаются недопущения матчей, когда ход игры подгоняется под нужный результат.
Как отметили в парламенте, люди, имеющие прямое отношение к результатам игр, не имеют права делать ставки на тотализаторах. Это касается спортсменов, спортивных судей, тренеров, спортивных агентов. Следить за этим и при необходимости применять санкции к нарушителям должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Но для этого у федераций было недостаточно полномочий. Принятый закон даёт им необходимый инструментарий — обеспечивает доступ к закрытой информации о ставках. Так, новыми нормами установлено, что местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований.
Лучше расскажи о подвиге героев
В Башкирии учредили специальный конкурс художественных произведений. Как следует из указа Главы региона Радия Хабирова от 13 мая, с этого года и далее ежегодно в республике будут проводить конкурсный отбор художественных произведений военно-патриотической тематики, в том числе о событиях и подвиге героев специальной военной операции. Для выплат деятелям культуры и искусства, лучше всего осветившим эту тему, ежегодно будут выделять 10 млн рублей. Критерии отбора произведений и количество получателей выплат определит правительство республики, сообщил Башинформ.
Есть концепция
В Башкирии утверждена концепция развития креативных индустрий. Как следует из указа Главы региона, обнародованного 14 мая, она разработана для системного подхода к реализации Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года.
В документе разъясняется, что «креативные индустрии» — это сферы деятельности, в которых компания, объединения и индивидуальные предприниматели, в процессе творческой и культурной активности, распоряжения интеллектуальной собственностью производят товары и оказывают услуги, имеющие экономическую ценность, способствующие формированию гармонично развитой личности и росту качества жизни общества. К видам креативных индустрий относятся народные промыслы, реклама, фотография, кино и анимация, мода, музыка, архитектура и другое, сообщил Башинформ.
В документе отмечается, что целью развития креативных индустрий в Башкирии является создание условий для высоких темпов роста креативного сектора экономики, а также для творческой самореализации жителей. Так, реализация концепции должна обеспечить создание востребованного креативного продукта и предотвратить отток молодежи.
Ранее в Башкирии открыли первые школы креативных индустрий — на базе Башкирского колледжа культуры и искусства в Стерлитамаке и при Уфимском училище искусств.
Материнская слава
Еще 50 многодетных матерей в Башкирии стали обладателями медали «Материнская слава». Соответствующий указ Глава республики подписал 15 мая. В числе награжденных — жительницы 24 районов и двух городов республики.
Медаль «Материнская слава» учреждена в Башкирии в 1998 году. Она полагается женщинам, воспитывающим пять и более детей, сообщил Башинформ. Ранее указом Радия Хабирова размер премии для награжденных матерей увеличили до 50 тысяч рублей.
Иноагентам путь во власть закрыт
21 мая Глава Башкирии подписал закон, запрещающий иностранным агентам участвовать в выборах в органы госвласти республики и местного самоуправления. Ранее соответствующие изменения в Кодекс РБ о выборах приняли депутаты Госсобрания. Согласно им лица, признанные иноагентами, не могут быть допущены к участию в выборах в органы госвласти Республики Башкортостан и местного самоуправления.
«Люди, которые избираются на ответственные позиции в системе публичной власти, априори не могут представлять интересы другого государства или находиться под иностранным влиянием», — прокомментировал новую норму председатель Курултая РБ Константин Толкачев, отметив, что «это вопрос национальной безопасности». При этом, по его словам, если человек прекратит получать поддержку из-за рубежа и будет исключен из реестра иноагентов, то он снова сможет включиться в выборную кампанию".
По данным Башинформа, выборы Главы Башкирии назначены на 8 сентября 2024 года. Соответствующее постановление 30 мая приняли депутаты Госсобрания РБ.
Закон о пробации
В Башкирии создана Межведомственная комиссия по реализации в республике положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации». Указ об этом 24 мая подписал Радий Хабиров. Документом утверждены положение и состав комиссии. Так, в положении к указу говорится, что межведомственная комиссия будет координировать взаимодействие органов власти и госучреждений — центров занятости и соцобслуживания населения (субъектов пробации) по реализации федерального закона о пробации. В частности, координировать работу субъектов пробации по части реализации мер для создания условий помощи лицам, в отношении которых применяется пробация, в вопросах восстановления социальных связей, трудоустройства, обеспечения жильем, получения образования, психологической и юридической помощи. В том числе мероприятий, направленных на социализацию и адаптацию, содействие занятости лиц, освобожденных из мест лишения свободы.
Возглавил межведомственную комиссию вице-премьер — руководитель аппарата правительства РБ Азамат Абдрахманов.