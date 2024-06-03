Радий Хабиров подписал в мае ряд важных законов: подробности.

Как отметили в парламенте, люди, имеющие прямое отношение к результатам игр, не имеют права делать ставки на тотализаторах. Это касается спортсменов, спортивных судей, тренеров, спортивных агентов. Следить за этим и при необходимости применять санкции к нарушителям должны спортивные федерации и профессиональные спортивные лиги. Но для этого у федераций было недостаточно полномочий. Принятый закон даёт им необходимый инструментарий — обеспечивает доступ к закрытой информации о ставках. Так, новыми нормами установлено, что местная спортивная федерация вправе через общероссийскую федерацию по соответствующему виду спорта получать в публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» информацию о пари в букмекерских конторах и на тотализаторах, заключенных участниками официальных спортивных соревнований.