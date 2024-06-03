Глава Екатеринбурга заявил о недопустимости стройки за Домом Малахова

Эта земля относится к категории ТОП-1, значит, возводить там капитальные объекты запрещено законом.
«По Генплану эта зона — зелёная, ни при каких обстоятельствах она не должна превратиться в строительную площадку», — подчеркнул градоначальник.
По его данным, арендатор участка предложил Администрации Екатеринбурга изменить зонирование земель, но Администрация дала принципиальный отказ. Тогда арендатор решил обратиться в суд, но в итоге проиграл дело.
«Компания подала апелляцию — впереди новые разбирательства. Верим, что судебные инстанции будут на нашей стороне. Незаконную застройку не допустим. Будем действовать твердо при решении этого вопроса!» — заверил горожан Алексей Орлов.
Недавно за Домом Малахова возник забор. По данным арбитража, арендатор участка — ООО «ЮК Барристер», планирующая возвести «объект общественно-деловой застройки».
27 апреля суд отказал удовлетворить требование о признании незаконным отказа администрации Екатеринбурга менять статус земли в сквере около Дома Малахова.
Апелляцию ООО «ЮК Барристер» суд рассмотрит 6 августа. Участок был арендован в 2023 году.