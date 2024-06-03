Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: Беларусь и Монголия стоят на пороге качественно нового этапа развития сотрудничества

3 июня, Улан-Батор /Корр. БЕЛТА/. Глава белорусского государства Александр Лукашенко уверен, что Беларусь и Монголия стоят на пороге качественно нового этапа развития двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в записи в Книге почетных гостей Государственного дворца в столице Монголии Улан-Баторе, сообщает БЕЛТА.

Источник: БелТА

«Впечатлен красотой страны вечно синего неба и гостеприимством наших монгольских друзей. Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия с Монголией по всем направлениям. Уверен, что наши государства стоят на пороге качественно нового этапа развития двустороннего сотрудничества», — говорится в записи главы государства.

После церемонии официальной встречи на площади перед Государственным дворцом в Улан-Баторе лидеры стран приступили к переговорам в узком составе. Интересно, что в качестве места для встречи Александра Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсуха была выбрана традиционная монгольская юрта, которая установлена в одном из залов дворца.

Лукашенко Александр