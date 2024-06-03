Лукашенко: Беларусь и Монголия стоят на пороге качественно нового этапа развития сотрудничества

«Впечатлен красотой страны вечно синего неба и гостеприимством наших монгольских друзей. Беларусь заинтересована в укреплении взаимодействия с Монголией по всем направлениям. Уверен, что наши государства стоят на пороге качественно нового этапа развития двустороннего сотрудничества», — говорится в записи главы государства.
После церемонии официальной встречи на площади перед Государственным дворцом в Улан-Баторе лидеры стран приступили к переговорам в узком составе. Интересно, что в качестве места для встречи Александра Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсуха была выбрана традиционная монгольская юрта, которая установлена в одном из залов дворца.