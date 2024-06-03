Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

«Все они будут на этом форуме и президент Владимир Путин. Мне очень приятно оказаться там, верю, что будет возможность встретиться», — заявил Додик в разговоре с агентством.
Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия («Основа многополярности — формирование новых центров роста») раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.