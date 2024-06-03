Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент РС БиГ надеется встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ

Президент РС БиГ Додик выразил надежду встретиться с Путиным и Лавровым на ПМЭФ.

Источник: © РИА Новости

«Все они будут на этом форуме и президент Владимир Путин. Мне очень приятно оказаться там, верю, что будет возможность встретиться», — заявил Додик в разговоре с агентством.

Президент Республики Сербской БиГ много лет подряд участвует в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. Главная тема мероприятия («Основа многополярности — формирование новых центров роста») раскрывает точки приложения совместных усилий государства, бизнеса и общества для обеспечения условий устойчивого развития страны с учетом национальных приоритетов.

Путин Владимир
Лавров Сергей