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Пекин заявил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников из Китая

Служба внешней разведки Соединенного Королевства MI6 завербовала супружескую пару чиновников из центральных государственных органов Китая. Об этом сообщило китайское Министерство госбезопасности, передает Global Times.

Источник: Reuters

В ведомстве рассказали, что в 2015 году чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в программе обмена для обучения в Великобритании. MI6 поспособствовала, чтобы заявление одобрили в кратчайшие сроки, учитывая его статус, считают в министерстве.

Когда Ван прибыл в Великобританию, сотрудники национальной разведки стали уделять ему повышенное внимание, предоставляя, к примеру, приглашения на обеды и экскурсии. Таким образом спецслужбы страны стремились узнать о слабостях и увлечениях чиновника, полагают в Пекине.

По версии китайских спецслужб, в MI6 заключили, что Ван отличается сильной тягой к деньгам. Поэтому сотрудники ведомства, выдавая себя за выпускников учебного заведения, подружились с ним в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, на неполный рабочий день с высокой оплатой. Ван согласился и стал давать платные консультации.

Вана постепенно вовлекали в работу, причем выплаты были выше гонораров за консультации. Впоследствии у чиновника возникли подозрения, но он продолжил работу.

Когда британская разведка сочла, что нужный уровень взаимодействия достигнут, Вану представили сотрудников MI6. Спецслужбы попросили его оказать услуги напрямую британскому правительству в обмен на более высокое вознаграждение и гарантии безопасности.

Ван согласился, MI6 подготовила его как шпиона и направила обратно в Китай для сбора разведданных. Параллельно разведка убеждала чиновника завербовать жену, которая также работала с конфиденциальными данными. В итоге женщина также подключилась к работе.

Супружескую пару впоследствии раскрыли и задержали. Оба чиновника были допрошены, их дело продолжают расследовать.

The New York Times ранее сообщала, что Китай в 2010—2012 годах раскрыл около 20 агентов американского ЦРУ, работавших внутри страны. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Власти США потерю своих агентов официально не подтверждали.

The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что к концу 2023 года, то есть спустя почти десять лет после этих событий, американским спецслужбам так и не удалось восстановить агентскую сеть в Китае. По этой причине Вашингтон имеет ограниченное представление о внутренних дискуссиях в стране, а также о позиции китайского руководства по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню, говорили изданию собеседники.