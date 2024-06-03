Пекин заявил о вербовке MI6 супружеской пары чиновников из Китая

В ведомстве рассказали, что в 2015 году чиновник по фамилии Ван подал заявку на участие в программе обмена для обучения в Великобритании. MI6 поспособствовала, чтобы заявление одобрили в кратчайшие сроки, учитывая его статус, считают в министерстве.
Когда Ван прибыл в Великобританию, сотрудники национальной разведки стали уделять ему повышенное внимание, предоставляя, к примеру, приглашения на обеды и экскурсии. Таким образом спецслужбы страны стремились узнать о слабостях и увлечениях чиновника, полагают в Пекине.
По версии китайских спецслужб, в MI6 заключили, что Ван отличается сильной тягой к деньгам. Поэтому сотрудники ведомства, выдавая себя за выпускников учебного заведения, подружились с ним в кампусе и предложили ему работу, связанную с консультированием, на неполный рабочий день с высокой оплатой. Ван согласился и стал давать платные консультации.
Вана постепенно вовлекали в работу, причем выплаты были выше гонораров за консультации. Впоследствии у чиновника возникли подозрения, но он продолжил работу.
Когда британская разведка сочла, что нужный уровень взаимодействия достигнут, Вану представили сотрудников MI6. Спецслужбы попросили его оказать услуги напрямую британскому правительству в обмен на более высокое вознаграждение и гарантии безопасности.
Ван согласился, MI6 подготовила его как шпиона и направила обратно в Китай для сбора разведданных. Параллельно разведка убеждала чиновника завербовать жену, которая также работала с конфиденциальными данными. В итоге женщина также подключилась к работе.
Супружескую пару впоследствии раскрыли и задержали. Оба чиновника были допрошены, их дело продолжают расследовать.
The New York Times ранее сообщала, что Китай в 2010—2012 годах раскрыл около 20 агентов американского ЦРУ, работавших внутри страны. Тогда источники газеты назвали положение американской разведки в Китае худшим за последние десятилетия. Власти США потерю своих агентов официально не подтверждали.
The Wall Street Journal писала со ссылкой на осведомленные источники, что к концу 2023 года, то есть спустя почти десять лет после этих событий, американским спецслужбам так и не удалось восстановить агентскую сеть в Китае. По этой причине Вашингтон имеет ограниченное представление о внутренних дискуссиях в стране, а также о позиции китайского руководства по ключевым вопросам безопасности, в том числе по Тайваню, говорили изданию собеседники.