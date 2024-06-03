Текслер: Такие события, как Парижский полумарафон, продвигают наш регион

«Дорогие друзья, рад всех видеть в нашем замечательном Париже. Я рад, что с нами столько друзей, мы одна большая спортивная семья. К нам приехали гости со всей России, от Владивостока до Калининграда, а также с нами наши друзья из Казахстана и Беларуси. С нами выдающиеся спортсмены. Здесь прекрасная атмосфера. Мы любим спорт, мы любим наш регион, мы его продвигаем. Такие события позволяют говорить о нас больше. В нашем регионе развивается спорт, спорт по-настоящему объединяет. Желаю всем новых спортивных достижений, новых достижений в жизни. Мы продолжим собираться здесь, в Париже, и дальше», — обратился ко всем собравшимся глава региона.