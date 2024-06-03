Текслер: Такие события, как Парижский полумарафон, продвигают наш регион

В Нагайбакском районе в восьмой раз прошел Парижский полумарафон. На старт вышли 2 200 участников из 36 регионов России, а также Казахстана и Беларуси. Награждал победителей губернатор Челябинской области, который затем и сам вышел на старт, чтобы пробежать так называемую Парижскую милю (1,6 км). Впрочем, событие давно перестало быть ориентировано исключительно на бег. Об атмосфере Парижа — в материале АН «Доступ».
Всего легкоатлетический забег собрал в южноуральском селе более 2 тыс. спортсменов и около 6 тыс. зрителей и болельщиков. В церемонии открытия приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, олимпийский чемпион и спортивный директор Федерации легкой атлетики России Юрий Борзаковский.
«Дорогие друзья, рад всех видеть в нашем замечательном Париже. Я рад, что с нами столько друзей, мы одна большая спортивная семья. К нам приехали гости со всей России, от Владивостока до Калининграда, а также с нами наши друзья из Казахстана и Беларуси. С нами выдающиеся спортсмены. Здесь прекрасная атмосфера. Мы любим спорт, мы любим наш регион, мы его продвигаем. Такие события позволяют говорить о нас больше. В нашем регионе развивается спорт, спорт по-настоящему объединяет. Желаю всем новых спортивных достижений, новых достижений в жизни. Мы продолжим собираться здесь, в Париже, и дальше», — обратился ко всем собравшимся глава региона.
Известный спортсмен Юрий Борзаковский признался, что Парижский полумарафон для него одно из самых душевных спортивных событий: «Здесь по-настоящему как-то на душе спокойно, нет спортивного волнения. Бежишь и получаешь удовольствие. Желаю всем получать удовольствие от бега», — отметил Юрий Борзаковский.
Основатель Парижского полумарафона Светлана Мамедалина от всех жителей Нагайбакского района поблагодарила губернатора за личный вклад в развитие этого спортивного события: «Это надо уметь — из небольшого проекта сделать такой колоссальный, масштабный, всероссийский и уже даже международный, с нашими дружественными странами».
Алексей Текслер наградил победителей забега на 21,1 км, а затем и сам вышел на старт. Вместе с ним Парижскую милю бежали олимпийский чемпион Юрий Борзаковский, призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина, чемпион Европы по боксу Эдмонд Худоян и другие.
Старт забегов проходил от Эйфелевой башни — вышки связи Ростелекома, уменьшенной копии знаменитого французского архитектурного сооружения, и это, по словам участников, добавляло атмосферы.
«У вас здесь всегда такая радостная атмосфера. Я такого не видела, кажется, ни на одном старте, а я принимала участие и в мировых, и в европейских чемпионатах. Но здесь самая лучшая атмосфера, самая замечательная, доброжелательная. Всегда окажут помощь, расскажут, покажут, помогут», — рассказала одна из постоянных участниц Парижского полумарафона Галина Киселева.
Многие участники отмечали высокий уровень организации мероприятия и обещали вернуться на будущий год. Многие — давно завсегдатаи Парижского полумарафона и заранее караулят слоты на забег. И неслучайно: на нынешний забег они разлетелись, как горячие пирожки, — закончились уже в марте. Поэтому не исключено, что со следующего года Парижский полумарафон станет двухдневным, сказал губернатор Алексей Текслер: «Мы видим, что интерес к мероприятию большой. Поэтому в следующем году мы, скорее всего, спортивное событие тоже разобьем на два дня».
Он также отметил, что событие уже значительно раздвинуло границы и вышло за рамки чисто бегового события. Например, в 2024 году главная достопримечательность Нагайбакского района — копия Эйфелевой башни — стала официальной площадкой для выездной регистрации брака. Пожениться в селе Париж могут не только местные влюбленные, но и все желающие россияне. Так, 2 июня 2024 года здесь созданы четыре новые семьи.
Также в этом году в Париже состоялась автограф-сессия с обладателями Кубка Гагарина сезона 2023/2024 КХЛ — хоккеистами магнитогорского «Металлурга» Данилом Гололобовым, Романом Канцеровым и Егором Коробкиным.
Добавим, в рамках мероприятия губернатор вручил паспорта активистам Движения Первых из школ Нагайбакского района, которые стали участниками Всероссийской программы «Мы — граждане России». Также Алексей Текслер оценил благоустройство социальных объектов в селе Париж: капремонт в Доме культуры и реконструкцию Парка Дружбы.