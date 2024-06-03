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Мишустин посетит Беларусь с двухдневным визитом

МИНСК, 3 июн — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Беларусь с двухдневным рабочим визитом, сообщила пресс-служба российского правительства.

Источник: Sputnik.by

«3−4 июня 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Республику Беларусь и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на заседании планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Помимо этого, особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.

По итогам этого мероприятия будет подписан целый ряд многосторонних документов.

Кроме того, Мишустин посетит Международную специализированную выставку «Белагро-2024» в Минске и выступит на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза.

Напомним, что в Беларуси 3—4 июня пройдет заседание Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Часть программы совета пройдет в индустриальном парке «Великий камень», где главы правительств посетят выставку «Белагро-2024». Кроме того, пройдет пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.

Само же заседание межправсовета пройдет в Несвиже. На нем премьер-министры стран ЕАЭС планируют обсудить контроль таможенной стоимости товаров, создание транспортной инфраструктуры на территориях стран-членов союза и другие вопросы.

Мишустин Михаил