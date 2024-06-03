Мишустин посетит Беларусь с двухдневным визитом

«3−4 июня 2024 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин посетит с рабочим визитом Республику Беларусь и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что на заседании планируется обсудить широкий круг вопросов углубления Евразийской экономической интеграции. Помимо этого, особое внимание будет уделено транспортной инфраструктуре, таможенно-тарифному регулированию и климатической повестке.
По итогам этого мероприятия будет подписан целый ряд многосторонних документов.
Кроме того, Мишустин посетит Международную специализированную выставку «Белагро-2024» в Минске и выступит на пленарной сессии "Продовольственная безопасность Евразийского экономического союза.
Напомним, что в Беларуси
Часть программы совета пройдет в индустриальном парке «Великий камень», где главы правительств посетят выставку «Белагро-2024». Кроме того, пройдет пленарная сессия по продовольственной безопасности ЕАЭС.
Само же заседание межправсовета пройдет в Несвиже. На нем премьер-министры стран ЕАЭС планируют обсудить контроль таможенной стоимости товаров, создание транспортной инфраструктуры на территориях стран-членов союза и другие вопросы.