Коалиция правящей партии заявила об уверенной победе на выборах в Сербии

«Прогрессисты с коалицией “Александр Вучич — Сербия завтра” одержали чистую и убедительную победу во всех городах и муниципалитетах, где проводились выборы. Во всех, кроме четырех мест: Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа. Во всех остальных городах и муниципалитетах у нас была чистая победа», — цитирует его радио и телевидение Республики Сербской (RTRS).