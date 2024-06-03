Коалиция правящей партии заявила об уверенной победе на выборах в Сербии

«Прогрессисты с коалицией “Александр Вучич — Сербия завтра” одержали чистую и убедительную победу во всех городах и муниципалитетах, где проводились выборы. Во всех, кроме четырех мест: Тутин, Бачка-Топола, Сента и Канижа. Во всех остальных городах и муниципалитетах у нас была чистая победа», — цитирует его радио и телевидение Республики Сербской (RTRS).
2 июня в Сербии прошли выборы в 89 муниципалитетах страны.
В январе в Сербии на восьми избирательных участках в пяти муниципалитетах прошло голосование на внеочередных повторных выборах в парламент страны. Два избирательных участка в поселке Бачки-Петровац, три в Бела-Паланке, по одному в муниципалитетах Беочин, Мионица и Петровац-на-Млави открылись во вторник, 2 января, в 7:00 по местному времени.
До этого, в декабре 2023 года, протестные акции оппозиции начались после того, как по итогам парламентских выборов президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая коалиция Сербской прогрессивной партии получила абсолютное большинство в парламенте, набрав более 47% голосов.
18 декабря митингующие блокировали центральные улицы Белграда и обвинили власти в фальсификациях. Позднее, 24 декабря, несогласные окружили здание администрации и пытались сломать двери. Организаторами митингов выступили прозападные партии, которые уже много лет находятся в оппозиции.