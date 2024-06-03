Президенты Беларуси и Монголии подписали договор о дружбе и сотрудничестве двух стран

Всего же по итогам официальных переговоров на высшем уровне заключено 14 различных документов по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Помимо подписанного главами государств договора, наиболее значимой является дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии до 2026 года.