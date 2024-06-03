Президенты Беларуси и Монголии подписали договор о дружбе и сотрудничестве двух стран

Всего же по итогам официальных переговоров на высшем уровне заключено 14 различных документов по развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах. Помимо подписанного главами государств договора, наиболее значимой является дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии до 2026 года.
Заключены меморандум о сотрудничестве между Государственным секретариатом Совета Безопасности Беларуси и Аппаратом Совета национальной безопасности Монголии; межправительственные соглашения о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, о взаимном признании документов об образовании.
Подписана также дорожная карта сотрудничества в сфере образования на уровне профильных министерств на 2024−2026 годы.
Еще одна дорожная карта касается развития сотрудничества в области АПК на аналогичный трехлетний период.
Заключен договор о научно-техническом сотрудничестве между Национальной академией наук Беларуси и Министерством образования и науки Монголии, а также подписано соглашение о научно-техническом сотрудничестве с Академией наук Монголии.
Подписан еще ряд меморандумов. Они касаются сотрудничества в сферах юстиции, туризма, охраны окружающей среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охраны промышленной собственности.