На выборы президента Ирана впервые зарегистрировалась женщина

По информации агентства Mehr, за прошедшие два с половиной дня на президентские выборы в Иране уже зарегистрировались 37 человек. Свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава иранского парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати и представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.
Согласно статье 131 конституции Ирана новые президентские выборы должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает первый вице-президент Мохаммад Мохбер.
Регистрация кандидатов завершится сегодня, 3 июня. Проверка на соответствие кандидатов требованиям будет осуществляться с 4 по 10 июня, а 11 июня будет объявлен окончательный список претендентов на президентство.
Президентские выборы состоятся 28 июня.