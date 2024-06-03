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На выборы президента Ирана впервые зарегистрировалась женщина

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Иране за пост президента поборется 66-летняя Зохре Элахиан. По словам первой в истории страны женщины-кандидатки, девизом своего будущего правительства она выбрала «здоровое правительство, здоровая экономика и здоровое общество», передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Reuters

По информации агентства Mehr, за прошедшие два с половиной дня на президентские выборы в Иране уже зарегистрировались 37 человек. Свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава иранского парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати и представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.

Согласно статье 131 конституции Ирана новые президентские выборы должны пройти в течение 50 дней с момента заявления о смерти или недееспособности президента и передачи его обязанностей первому вице-президенту. Сейчас эту должность занимает первый вице-президент Мохаммад Мохбер.

Регистрация кандидатов завершится сегодня, 3 июня. Проверка на соответствие кандидатов требованиям будет осуществляться с 4 по 10 июня, а 11 июня будет объявлен окончательный список претендентов на президентство.

Президентские выборы состоятся 28 июня.