На выборы президента Ирана впервые зарегистрировалась женщина

По информации агентства Mehr, за прошедшие два с половиной дня на президентские выборы в Иране уже зарегистрировались 37 человек. Свои кандидатуры зарегистрировали такие известные иранские политики, как экс-глава иранского парламента Али Лариджани, экс-глава Центробанка Абд-оль Насер Хеммати и представитель верховного лидера в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили.