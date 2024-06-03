Организация Human Rights Watch высказалась против преследования за оскорбление президента в Узбекистане

«Люди в Узбекистане должны иметь возможность открыто критиковать президента и другие власти, не опасаясь репрессий. Правительству следует срочно отменить преступление “оскорбления президента в интернете” и принять немедленные меры по освобождению всех, кто заключен в тюрьму по этому обвинению», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.