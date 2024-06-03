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Организация Human Rights Watch высказалась против преследования за оскорбление президента в Узбекистане

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Организация Human Rights Watch обеспокоилась тем, что в Узбекистане все больше людей подвергаются судебным преследованиям и заключаются в тюрьму за оскорбление президента и его семьи в интернете, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Максимальное наказание за это предусматривает пять лет тюремного заключения. В своем заявлении 30 мая правозащитная организация отметила, что это нарушает международное право в области прав человека.

«Люди в Узбекистане должны иметь возможность открыто критиковать президента и другие власти, не опасаясь репрессий. Правительству следует срочно отменить преступление “оскорбления президента в интернете” и принять немедленные меры по освобождению всех, кто заключен в тюрьму по этому обвинению», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Эксперты организации рассмотрели одно обвинительное заключение и пять приговоров, вынесенных гражданам Узбекистана в прошлом году по обвинению в "публичном оскорблении или клевете на президента и установили, что власти республики неправомерно преследуют граждан за ненасильственное осуществление их права на свободу выражения мнений.