Организация Human Rights Watch высказалась против преследования за оскорбление президента в Узбекистане

Максимальное наказание за это предусматривает пять лет тюремного заключения. В своем заявлении 30 мая правозащитная организация отметила, что это нарушает международное право в области прав человека.
«Люди в Узбекистане должны иметь возможность открыто критиковать президента и другие власти, не опасаясь репрессий. Правительству следует срочно отменить преступление “оскорбления президента в интернете” и принять немедленные меры по освобождению всех, кто заключен в тюрьму по этому обвинению», — заявил директор Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон.
Эксперты организации рассмотрели одно обвинительное заключение и пять приговоров, вынесенных гражданам Узбекистана в прошлом году по обвинению в "публичном оскорблении или клевете на президента и установили, что власти республики неправомерно преследуют граждан за ненасильственное осуществление их права на свободу выражения мнений.