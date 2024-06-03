В Госдуме рассмотрят закон Башкирии об использовании фонограммы на концертах.

«Законопроект призван обеспечить право потребителя на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повысить качество таких услуг, — сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — К сожалению, сегодня мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда исполнители и творческие коллективы поют “под фанеру” даже перед многотысячной аудиторией. Зритель, покупая билет на концерт, не знает, что вместо живого выступления его ждет “суррогатный продукт”. Его права не защищены».