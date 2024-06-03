В Госдуме рассмотрят закон Башкирии об использовании фонограммы на концертах.

Парламент Башкирии внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об использовании фонограммы на концертах. Депутаты предлагают закрепить понятие «плюсовая фонограмма», а также обязать певцов и организаторов информировать потребителей об использовании в выступлении фонограмм либо об исполнении под «живой звук».
«Законопроект призван обеспечить право потребителя на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повысить качество таких услуг, — сообщил спикер регионального парламента Константин Толкачев. — К сожалению, сегодня мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда исполнители и творческие коллективы поют “под фанеру” даже перед многотысячной аудиторией. Зритель, покупая билет на концерт, не знает, что вместо живого выступления его ждет “суррогатный продукт”. Его права не защищены».
Также законопроектом закрепляется право потребителей в случае отсутствия информирования возвращать деньги за билет. Субъекты Российской Федерации предлагается наделить правом устанавливать на своих территориях порядок использования фонограмм и информирования потребителей.