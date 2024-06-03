Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны

КИШИНЕВ, 3 июн — РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил, что на сегодняшний день безопасность страны не подвергается военным угрозам.

Источник: Reuters

«В настоящее время непосредственной военной угрозы безопасности нашей страны нет… В то же время мы внимательно следим за развитием событий в этой части, анализируем различные сценарии, прилагаем усилия по укреплению обороноспособности и повышению национальной устойчивости», — заявил Носатый журналистам.

Вместе с тем, утверждает он, более серьезной угрозой для страны является гибридная война, которая негативно влияет на развитие Молдавии. «Совершенствование правовой базы в этом отношении, переоценка политики безопасности, укрепление оборонного потенциала и укрепление сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями — таковы лишь некоторые из эффективных мер, которые способствуют повышению нашей устойчивости к гибридным вызовам», — добавил министр.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.