Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны

«В настоящее время непосредственной военной угрозы безопасности нашей страны нет… В то же время мы внимательно следим за развитием событий в этой части, анализируем различные сценарии, прилагаем усилия по укреплению обороноспособности и повышению национальной устойчивости», — заявил Носатый журналистам.
Вместе с тем, утверждает он, более серьезной угрозой для страны является гибридная война, которая негативно влияет на развитие Молдавии. «Совершенствование правовой базы в этом отношении, переоценка политики безопасности, укрепление оборонного потенциала и укрепление сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями — таковы лишь некоторые из эффективных мер, которые способствуют повышению нашей устойчивости к гибридным вызовам», — добавил министр.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии «Действие и солидарность», неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.