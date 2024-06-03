Минобороны Молдавии заявило об отсутствии военной угрозы для страны

Вместе с тем, утверждает он, более серьезной угрозой для страны является гибридная война, которая негативно влияет на развитие Молдавии. «Совершенствование правовой базы в этом отношении, переоценка политики безопасности, укрепление оборонного потенциала и укрепление сотрудничества с внешними партнерами и международными организациями — таковы лишь некоторые из эффективных мер, которые способствуют повышению нашей устойчивости к гибридным вызовам», — добавил министр.