Лукашенко и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в юрте

В частности, на переговорах в «узком» составе Лукашенко поблагодарил Хурэлсуха за приглашение посетить «близкую и дружественную Беларуси Монголию». Он обратил внимание, что несмотря на то, что это первый государственный визит первого президента Беларуси в Монголии, обе страны связывают давние дружеские отношения. При этом белорусский лидер сказал, что основу белорусско-монгольских отношений создало еще взаимодействие в СССР.