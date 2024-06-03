Лукашенко и президент Монголии Хурэлсух провели переговоры в юрте

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Монголии Ухнаагийна Хурэлсух провели 3 июня переговоры в узком составе внутри юрты — национального жилища монгол, сообщил телеграм-канал «Пел Первого».
В частности, на переговорах в «узком» составе Лукашенко поблагодарил Хурэлсуха за приглашение посетить «близкую и дружественную Беларуси Монголию». Он обратил внимание, что несмотря на то, что это первый государственный визит первого президента Беларуси в Монголии, обе страны связывают давние дружеские отношения. При этом белорусский лидер сказал, что основу белорусско-монгольских отношений создало еще взаимодействие в СССР.
— Мы вместе с вами воевали против захватчиков и оккупантов, мы вместе восстанавливали нашу жизнь. И мы сегодня приехали как посланцы доброй воли, как ваши друзья для того, чтобы углубить и расширить наши отношения, — заявил он.
Лукашенко и Хурэлсух начали переговоры с разговора в юрте. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
В продолжение Лукашенко подчеркнул, что основу любых отношений между государствами составляет экономика. Однако здесь он заметил, что торгово-экономические отношения Беларуси и Монголии «желают, мягко говоря, быть значительно лучше».
— Мы готовы в случае вашего желания сделать все, чтобы положить в копилку благосостояния монгольского народа свою часть работы. Мы готовы предложить вам варианты и контракты самых технологических предприятий на территории Монголии и Беларуси, — резюмировал он.