Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

28, 29 мая и 2 июня КНДР отправила шары с мусором и навозом в сторону Южной Кореи. За все время границу пересекло 260 шаров. Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что воздушные шары с мусором запустили после того, как на территории КНДР нашли агитационные материалы из Южной Кореи.