Южная Корея приостановит военное соглашение с КНДР

Согласно материалу агентства, на сегодняшнем заседании СНБ было решено внести рассмотрение законопроекта в повестку завтрашнего заседания.
Межкорейское соглашение (19 сентября 2018 года) предполагает меры по снижению напряженности в военной сфере, в том числе установление буферных зон в пограничных районах. В ноябре 2023 года Южная Корея заявила о частичном отказе соблюдать условия этого соглашения. Причиной такого решения стал запуск КНДР разведывательных спутников.
31 мая Министерство объединения Южной Кореи предупредило, что примет «невыносимо» болезненные меры против Северной Кореи, если она продолжит совершать провокации. Власти рассматривают возможность провести «психологическую войну» против КНДР, которая включает в себя вещание громкоговорителей вдоль границы и рассылку листовок с критикой режима Северной Кореи.
28, 29 мая и 2 июня КНДР отправила шары с мусором и навозом в сторону Южной Кореи. За все время границу пересекло 260 шаров. Заместитель министра обороны КНДР Ким Ган Ир заявлял, что воздушные шары с мусором запустили после того, как на территории КНДР нашли агитационные материалы из Южной Кореи.