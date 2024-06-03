МИД РФ: Россия примет все меры по нейтрализации угроз

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Запад идет по пути эскалации, Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя возможное применение Киевом зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в небе над Россией.
«Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга, который не исключил применения ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией.
Заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что РФ якобы проводит гибридные атаки на границах стран НАТО, является перекладыванием с больной головы на здоровую, заявил Грушко.
«Это перекладывание с больной головы на здоровую. Всем понятно, и это хорошо известно, что страны Запада ведут против Российской Федерации гибридную войну, в которой сочетается комплекс мер экономического характера», — сказал высокопоставленный дипломат, комментируя слова Блинкена.