МИД РФ: Россия примет все меры по нейтрализации угроз

«Знаем, что страны Запада идут по пути эскалации. Поэтому все меры, необходимые с нашей стороны, будут приняты, для того чтобы нейтрализовать угрозы, связанные с такой эскалацией», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны ФРГ генерал-майора Кристиана Фройдинга, который не исключил применения ЗРК Patriot для поражения воздушных целей в небе над Россией.