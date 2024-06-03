Касым-Жомарт Токаев встретился со спикерами парламентов стран-членов ОДКБ

«На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития ОДКБ, а также была отмечена важность парламентского измерения Организации. Президент Казахстана высоко оценил деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ и отметил, что принимаемые Ассамблеей модельные акты являются важнейшей составляющей в укреплении Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.