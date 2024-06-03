Касым-Жомарт Токаев встретился со спикерами парламентов стран-членов ОДКБ

«На встрече обсуждалось состояние и перспективы развития ОДКБ, а также была отмечена важность парламентского измерения Организации. Президент Казахстана высоко оценил деятельность Парламентской Ассамблеи ОДКБ и отметил, что принимаемые Ассамблеей модельные акты являются важнейшей составляющей в укреплении Организации Договора о коллективной безопасности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сегодня утром главы парламентских делегаций стран ОДКБ возложили венок и цветы к Вечному огню в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы.
В церемонии также приняла участие внучка генерала Ивана Панфилова Алуа Байкадамова.
Ранее в Алматы проходило заседание Совета министров обороны государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности.
Стороны обменялись мнениями и изложили свое видение приоритетных направлений развития сотрудничества в области военной безопасности.
«Состоялся обмен мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности в регионах коллективной безопасности. Решено продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденции ее развития для выработки совместных мер», — отметил по итогам заседания министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков.
Также, по итогу, подписан ряд документов по развитию военной составляющей ОДКБ.