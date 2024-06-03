Лукашенко назвал флагман в области критических технологий, известный в мире

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал об успехах Минского научно-исследовательского приборостроительного института, сообщила пресс-служба президента.
Об успехах института было сказано в поздравлении Лукашенко руководителям, работника и ветеранам ОАО «МНИПИ» к 70-летию со дня образования института.
Так, Лукашенко обратил внимание, что предприятие создали в первое десятилетие после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. И подчеркнул, что это событие стало примером мирного трудового подвига народа-победителя. Кроме того, он заметил, что институту удалось успешно освоить в послевоенное время широкий ассортимент приборов, средств измерения и другой радиоэлектронной аппаратуры различного назначения.
— Сотрудники и рабочие института заложили мощную основу технологического и инновационного развития нашего государства, — уверен он.
Еще Лукашенко поблагодарил ветеранов производства и всех, кто трудится в настоящее время в институте за их высокий профессионализм и преданность делу, а также за сохранение традиций и имиджа предприятия. Он назвал МНИПИ флагманом в области критических технологий разработки измерительной техники, которая известна далеко за пределами Беларуси.
А в заключение добавил, что, разрабатывая и выпуская современные подвижные информационные, радиотелевизионные центры, средства технической защиты информации, информпротивоборства, приборы и оборудование для станкостроения, ядерной энергетики, космических средств, сотрудники МНИПИ развивают белорусскую науку и укрепляют экономику страны, обеспечивают национальную безопасность.