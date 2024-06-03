Лукашенко назвал флагман в области критических технологий, известный в мире

Еще Лукашенко поблагодарил ветеранов производства и всех, кто трудится в настоящее время в институте за их высокий профессионализм и преданность делу, а также за сохранение традиций и имиджа предприятия. Он назвал МНИПИ флагманом в области критических технологий разработки измерительной техники, которая известна далеко за пределами Беларуси.