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Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Минторговли и интеграции

Ранее он занимал должность завсектором экономического отдела аппарата правительства.

Источник: Министерство торговли и интеграции РК

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.

Азамат Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.

Трудовую деятельность начал в 2014 году в АО «Казпочта».

2014−2015 гг. — главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис".

2015−2019 гг. — служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.

2019−2020 гг. — главный специалист Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.

2020−2021 гг. — главный эксперт Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

2021−2023 гг. — руководитель управления Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан.

С 3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.

Член Президентского молодежного кадрового резерва.

экономика