Азамат Каримов назначен руководителем аппарата Минторговли и интеграции

Приказом министра торговли и интеграции Республики Казахстан Каримов Азамат Кайратович назначен руководителем аппарата ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.
Азамат Каримов окончил Казахский государственный юридический университет, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы.
Трудовую деятельность начал в 2014 году в АО «Казпочта».
2014−2015 гг. — главный специалист филиала АО «Казпочта» Почтовый сервис".
2015−2019 гг. — служба в кадрах Службы государственной охраны Республики Казахстан.
2019−2020 гг. — главный специалист Управления по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны.
2020−2021 гг. — главный эксперт Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
2021−2023 гг. — руководитель управления Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
С 2023 года заведующий сектором экономического отдела аппарата Правительства Республики Казахстан.
С 3 июня 2024 года назначен руководителем аппарата Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
Член Президентского молодежного кадрового резерва.