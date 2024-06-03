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Вениамин Кондратьев рассказал о летнем отдыхе для ребят на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об организации досуга детей этим летом.

Источник: соцсети

В этом году планируется отдых 375 000 ребят на территории Кубани. Из них 126 000 — из других субъектов России.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что путевку в лагеря Черноморского и Азовского побережья может оформить любой родитель. Бесплатные путевки в преимущественном порядке получат дети-сироты, инвалиды, члены многодетных и малообеспеченных семей. Также претендовать на «билет» в лагерь могут дети бойцов СВО и победители олимпиад и соревнований.

Оформить путевку можно в управлении по вопросам семьи и детства и социальной защиты. В числе доступных способов и подача заявки в МФЦ или онлайн через региональный портал Госуслуг.

Кроме того, в школах будут работать свыше 1000 лагерей. Чтобы попасть туда, родителям достаточно написать заявление.

Так, в программах смен появятся мероприятия «Движения первых», «Орлят России», а также акции, мастер-классы, интерактивы и образовательные активности. В том числе продолжат работу кружки и секции. Помимо этого, в городах и станицах организуют спортивные и тематические площадки.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае стартует Неделя сохранения здоровья детей.