Вениамин Кондратьев рассказал о летнем отдыхе для ребят на Кубани

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил, что путевку в лагеря Черноморского и Азовского побережья может оформить любой родитель. Бесплатные путевки в преимущественном порядке получат дети-сироты, инвалиды, члены многодетных и малообеспеченных семей. Также претендовать на «билет» в лагерь могут дети бойцов СВО и победители олимпиад и соревнований.