Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Покинувший пост мэра Котово Сергей Лесниченко займет судебную скамью

В настоящее время он остается в кресле главы Моисеевского сельского поселения в качестве исполняющего обязанности.

Источник: администрация Моисеевского сельского поселения

Дело бывшего главы администрации города Котово Сергея Лесниченко начнет рассматривать 10 июня районный суд. Экс-мэру вменяют два преступления — превышение должностных полномочий и служебный подлог.

В марте 2023-го Лесниченко покинул свой пост по собственному желанию. Позже он вернулся на должность, которую занимал прежде, чем возглавить райцентр, — главы Моисеевского сельского поселения. В настоящее время он остается в этом кресле в качестве исполняющего обязанности.

Обсуждая его уход котовчане надеялись, что мэром райцентра станет достойный человек и ситуация в «городе-катастрофе», как окрестили его сами жители, изменится к лучшему. Однако претензий к власти за это время у горожан не убавилось, а в апреле 2024-го в отставку подал уже глава района Сергей Чумаков. Ранее стало известно, что экс-главу Городищенского района Юрия Долидзе обвинили в растлении девочки-подростка.