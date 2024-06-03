Покинувший пост мэра Котово Сергей Лесниченко займет судебную скамью

Обсуждая его уход котовчане надеялись, что мэром райцентра станет достойный человек и ситуация в «городе-катастрофе», как окрестили его сами жители, изменится к лучшему. Однако претензий к власти за это время у горожан не убавилось, а в апреле 2024-го в отставку подал уже глава района Сергей Чумаков. Ранее стало известно, что экс-главу Городищенского района Юрия Долидзе обвинили в растлении девочки-подростка.