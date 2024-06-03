В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.
«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — заявил он на брифинге.
Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.
Документ приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.
Закон об иноагентах в Грузии.
Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный «Грузинской мечтой». Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.
Кроме того, все организации, «проводящие интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.
Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина «агент иностранного влияния» используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы». Остальное содержание осталось прежним.
Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.