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В Грузии вступил в силу скандальный закон об иноагентах

Спикер парламента Грузии Папуашвили подписал скандальный закон об иноагентах.

Источник: Reuters

ТБИЛИСИ, 3 июн — РИА Новости. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал принятый парламентом закон об иноагентах, после того как это отказалась сделать президент страны Саломе Зурабишвили, документ вступил в силу.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — заявил он на брифинге.

Парламент Грузии 28 мая после семичасового обсуждения преодолел вето президента Зурабишвили на закон об иноагентах и принял его в первоначальной редакции. В поддержку проголосовали 84 депутата, против — четыре.

Документ приняли, несмотря на уличные протесты, которые продолжаются в Тбилиси и крупных городах уже почти полтора месяца, а также угрозы со стороны США и Евросоюза.

Закон об иноагентах в Грузии.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем, окончательном чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния», внесенный «Грузинской мечтой». Он предполагает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы.

Кроме того, все организации, «проводящие интересы иностранных сил», должны быть зарегистрированы в государственном реестре. При этом нужно будет отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф 25 тысяч лари.

Первую попытку принять эту инициативу парламент Грузии сделал в марте 2023 года, но тогда его отозвали после первого чтения на фоне массовых протестов. В новой версии документа вместо термина «агент иностранного влияния» используется формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы». Остальное содержание осталось прежним.

Процедуры вокруг законопроекта и на этот раз сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: по информации СМИ, США и Евросоюз рассматривают возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия может не подтвердить статус Грузии как кандидата в члены ЕС.