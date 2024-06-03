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Майские чиновники: для кого май закончился почти на нарах

Кто и за что привлек внимание компетентных органов.

Источник: AP 2023

Конец мая оказался богатым на уголовные дела в отношении чиновников. Только в один день, 31 мая, стало известно о задержании чиновников Службы госжилнадзора Приангарья и о возбуждении уголовного дела в отношении ДСИО — Дорожной службы Иркутской области. И обе ситуации достаточно скандальные.

Итак, первой появилась новость о задержании нескольких чиновников Службы государственного жилищного и строительного надзора. Вместе с ними «взяли» и представителей коммерческих структур. Чиновников обвинили в получении взяток, коммерсантов — в даче взятки и посредничестве в даче взятки. Информация была самой официальной — от СУ СКР по Иркутской области. Задержанные чиновники службы работали в отделе надзора за специальными видами работ при строительстве. Всем им предъявили обвинение и отпустили под запрет совершения определенных действий. В следкоме скрывать не стали: органы подозревают, что чиновникам Службы госжилстройнадзора дали взятку за то, чтобы они закрыли глаза на нарушения при строительстве школы в поселке Дзержинск Иркутского района и группы жилых домов в Свердловском районе. А школу в Дзержинске строила дочерняя компания ООО «Домстрой» — СПМК-7, принадлежащая семья Красноштановых. Та самая организация, которая строила и не достроила школу на ул. Багратиона в Иркутске.

Контракт на строительство школы был заключен летом 2020 года, на него подала заявку только СПМК-7. Стоимость работ составила 661,5 миллиона рублей. Школу должны были закончить в конце 2024 года, но сдали ранее. И этим все гордились. А теперь непонятно, на какие именно недоделки зарыли глаза принимающие чины стройнадзора и не рухнет ли школа на головы ученикам. И еще нюанс: директор СПМК-7 Юлия Тютикова находится под следствием по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями за строительство школы на Багратиона в Иркутске.

Претензии органов касаются и группы жилых домов в Свердловском округе. Источники ряда экспертов в телеграм-каналах заявили, что тут речь идет о ЖК «Якоби-Парк», который строит компания «Регион Сибири». Сданы семь из девяти домов ЖК.

К вечеру того же дня стало известно о том, что один подрядчик получил на 200 миллионов больше, чем наработал на строительстве дорог в Байкальске на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала». Об этом рассказала прокуратура Иркутской области. В надзорном ведомстве не сообщали название фирмы, но это опять же легко отслеживается на Госзакупках, особенно если известны сроки заключения контрактов. Итак, в декабре 2020 года, судя по документам на портале, был заключен контракт между минэкономразвития Иркутской области и ДСИО, по которому дорожники до декабря 2021 года обязались возвести чуть больше семи километров дорог за 500 миллионов. Дороги должны были быть с тротуарами, освещением и газонами.

ДСИО несколько раз говорила, что не может успеть в срок. Ей продлевали контракт соглашениями. Наконец в октябре 2023 года контракт расторгли по обоюдному согласию. И все вроде бы хорошо, но прокурорская проверка показала, что за три года получено 317 миллионов рублей, а отработано только 114 миллионов. Где остальное? И еще один интересный вопрос: кто из директоров ДСИО, коих сменилось за эти годы четыре, будет отвечать за «утерю»?

В 2020 году ДСИО руководил депутат ЗС Виктор Побойкин, сменивший Максима Черниговского — тот ушел в июле. Побойкин ушел в октябре 2021 года. Следом за ним дорожную службу возглавил уроженец Красноярска Дмитрий Феофанов. За Феофановым в 2022 году в кресло руководителя ДСИО сел Альберт Жовницкий. Его летом 2023 года сменил Антон Бугай. Получается — деньги поступали при четырех гендиректорах.

В последние годы ДСИО стала все чаще мелькать на страницах уголовной хроники. В 2022 году ее оштрафовали за ненадлежащее содержание автомобильной дороги Бодайбо — Кропоткин. В том же году субподрядчик компании сорвал сроки строительства детского сада в поселке Октябрьском Чунского района, причинив ущерб на 62 миллиона рублей. Антимонопольщики в 2021 году рассматривали контракты на капремонт Верхней Набережной в Иркутске и Голоустненского тракта, где вела работы ДСИО. Многовато вопросов возникает к данной компании. Теперь искать ответы на них будут следователи СУ СКР — по материалам проверки прокуратуры, которая нашла переплату на 200 миллионов в Байкальске, следователи возбудили уголовное дело.

А еще из калейдоскопа коррупционных новостей: 27 мая Кировский районный суд Иркутска на два месяца продлил срок содержания под стражей бывшему мэру Тулуна Юрию Карих. А Иркутский областной суд отказался отменять продление запрета определенных действий соратнице Карих Елене Абрамовой. Конечно, это совсем другая история, но в мае в Тулуне был задержан еще один депутат думы города. И по той же причине — мошенничество при получении выплат пострадавшим от наводнения.

Следствие продолжается.