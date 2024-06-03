Майские чиновники: для кого май закончился почти на нарах

К вечеру того же дня стало известно о том, что один подрядчик получил на 200 миллионов больше, чем наработал на строительстве дорог в Байкальске на территории особой экономической зоны «Ворота Байкала». Об этом рассказала прокуратура Иркутской области. В надзорном ведомстве не сообщали название фирмы, но это опять же легко отслеживается на Госзакупках, особенно если известны сроки заключения контрактов. Итак, в декабре 2020 года, судя по документам на портале, был заключен контракт между минэкономразвития Иркутской области и ДСИО, по которому дорожники до декабря 2021 года обязались возвести чуть больше семи километров дорог за 500 миллионов. Дороги должны были быть с тротуарами, освещением и газонами.