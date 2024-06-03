В Грузии закон об иноагентах вступил в силу, его подписал спикер парламента

Ранее сообщалось, что 28 мая в Грузии окончательно приняли закон «об иноагентах» — парламент преодолел вето президента. За проголосовали 84 депутата, против — 4.
Что изменится с принятием закона об «иноагентах» в Грузии.
Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы.
В первый раз принять закон об иноагентах парламент пытался весной 2023 года. Тогда из-за массовых беспорядков правительство вынужденно отозвало проект, отмечает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».
Правящая партия еще год назад рассматривала два варианта законопроекта: так называемый грузинский и американский — в точности копирующий аналогичный закон в США.
Парламент тогда принял грузинский вариант.
Кстати, он более мягкий:
- некоммерческие юрлица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.
- такие организации обязаны зарегистрироваться в качестве иноагента, а в случае отказа на них наложат штраф.
- каждый год они обязаны отчитываться о своих расходах.
«Американская» версия (аналог закона FARA, принятого в США в 1938 году) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических лиц. За неисполнение может быть уголовная ответственность.
Оппозиция критиковала изначально предложенный «грузинский» вариант, называя его «российским» (сделанным как в России). Тогда правящая партия внесла «американскую» версию, чтобы показать оппозиции, насколько она жёстче.
Затем в первом чтении приняли более мягкую версию, но критика со стороны Запада и протесты, иногда перераставшие в беспорядки с использованием коктейлей Молотова, всё равно начались. Из-за этого в 2023 году законопроект отозвали.