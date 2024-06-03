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В Грузии закон об иноагентах вступил в силу, его подписал спикер парламента

АЛМАТЫ, 3 июн — Sputnik. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что он подписал принятый парламентом закон об иноагентах и документ вступил в силу.

Источник: Sputnik.kz

Ранее сообщалось, что 28 мая в Грузии окончательно приняли закон «об иноагентах» — парламент преодолел вето президента. За проголосовали 84 депутата, против — 4.

Что изменится с принятием закона об «иноагентах» в Грузии.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре некоммерческих юридических лиц и СМИ, более 20% доходов которых получено из-за границы.

В первый раз принять закон об иноагентах парламент пытался весной 2023 года. Тогда из-за массовых беспорядков правительство вынужденно отозвало проект, отмечает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Правящая партия еще год назад рассматривала два варианта законопроекта: так называемый грузинский и американский — в точности копирующий аналогичный закон в США.

Парламент тогда принял грузинский вариант.

Кстати, он более мягкий:

  • некоммерческие юрлица и СМИ получат статус иноагентов, если более 20% их доходов будет поступать из-за рубежа.
  • такие организации обязаны зарегистрироваться в качестве иноагента, а в случае отказа на них наложат штраф.
  • каждый год они обязаны отчитываться о своих расходах.

«Американская» версия (аналог закона FARA, принятого в США в 1938 году) предусматривает статус иноагента не только для некоммерческих юрлиц с иностранным финансированием, а вообще для всех, в том числе для физических лиц. За неисполнение может быть уголовная ответственность.

Оппозиция критиковала изначально предложенный «грузинский» вариант, называя его «российским» (сделанным как в России). Тогда правящая партия внесла «американскую» версию, чтобы показать оппозиции, насколько она жёстче.

Затем в первом чтении приняли более мягкую версию, но критика со стороны Запада и протесты, иногда перераставшие в беспорядки с использованием коктейлей Молотова, всё равно начались. Из-за этого в 2023 году законопроект отозвали.