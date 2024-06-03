Глава государства: Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня

«Наша встреча проходит в условиях невиданного обострения международной обстановки. На фоне геополитической конфронтации существенно расширились масштабы угроз региональной безопасности. Мировой конфликтный потенциал достиг опасного уровня. Серьезную обеспокоенность вызывает ситуация на Ближнем Востоке. В Секторе Газа каждый день продолжают гибнуть и получать тяжелые ранения сотни людей, среди которых мирные граждане, женщины и дети. Более миллиона людей оказались в безвыходном положении. Практически все основные международные организации назвали гуманитарную ситуацию в Палестине неприемлемой. Фактически, она приближается к катастрофической».