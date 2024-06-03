В Башкирии выборы главы республики продлятся 3 дня

«Депутаты выражают уверенность, что выборы, как и все предыдущие, пройдут безупречно с юридической точки зрения, все условия для этого имеются», — заключил Толкачев.
Глава региона Радий Хабиров добавил, что помимо главы 8 сентября будут выбирать депутатов городских и муниципальных районов. Он отметил, что среди кандидатов присутствуют участники СВО.
«Прошу обратить внимание, что в число депутатов попадали участники СВО, которые отвоевали. Там много деятельных, толковых людей, которые Родину защищали, знают, что такое настоящий патриотизм. Просьба, чтобы они были представлены в каждом муниципалитете», — сказал Хабиров.