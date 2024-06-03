В Башкирии выборы главы республики продлятся 3 дня

«Прошу обратить внимание, что в число депутатов попадали участники СВО, которые отвоевали. Там много деятельных, толковых людей, которые Родину защищали, знают, что такое настоящий патриотизм. Просьба, чтобы они были представлены в каждом муниципалитете», — сказал Хабиров.